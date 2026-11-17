الخارجية القطرية: الاجتماع الذي سيعقد اليوم مع الإيرانيين يأتي ضمن جهود الوساطة

الخارجية القطرية: الاجتماع الذي سيعقد اليوم مع الإيرانيين يأتي ضمن جهود الوساطة

أ.ف.ب: ترامب يصل إلى مانيلا للمشاركة في قمة مجموعة آسيان