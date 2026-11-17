الحوت: الرئيس بري كان دائما حريصا على تشغيل طائرات الطيران الشرق الاوسط وهذه الطائرة لها جدوى اقتصادية ونعلن اعادة فتح محطة كينشاسا

الحوت: الرئيس بري كان دائما حريصا على تشغيل طائرات الطيران الشرق الاوسط وهذه الطائرة لها جدوى اقتصادية ونعلن اعادة فتح محطة كينشاسا

الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس هاني الشعراني على سير العمل في المعرض والنشاطات المتنوّعة التي تشهدها أقسامه الداخلية والخارجية