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رئيس الحكومة نواف سلام: لوصول طائرة تحمل الأرزة على ذيلها معنى يتجاوز تحديث الأسطول إنه تعبير عن الثقة بهذا البلد وعن إرادة الاستثمار في مستقبله وعن إصرار اللبنانيين على أن تبقى لهم مكانتهم في العالم