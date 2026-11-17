سلام: ما نحتفل به اليوم يبعث برسالة أمل كبيرة أنّ في لبنان مؤسسات وفي مقدمتها الميدل ايست تستطيع أن تخطّط وتنجز وأن تواجه الصعوبات بالرؤية والكفاءة والعمل

سلام: ما نحتفل به اليوم يبعث برسالة أمل كبيرة أنّ في لبنان مؤسسات وفي مقدمتها الميدل ايست تستطيع أن تخطّط وتنجز وأن تواجه الصعوبات بالرؤية والكفاءة والعمل

رئيس الحكومة نواف سلام: لوصول طائرة تحمل الأرزة على ذيلها معنى يتجاوز تحديث الأسطول إنه تعبير عن الثقة بهذا البلد وعن إرادة الاستثمار في مستقبله وعن إصرار اللبنانيين على أن تبقى لهم مكانتهم في العالم