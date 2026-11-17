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سلام: ما نريده للبنان هو ألا نكتفي بالصمود في وجه الأزمات بل أن ننتقل معاً إلى التعافي والتجدّد والتوسّع وأن نستعيد موقع بلدنا ودوره ومكانته في المنطقة والعالم