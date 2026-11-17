سلام: ما نحتفل به اليوم يبعث برسالة أمل كبيرة أنّ في لبنان مؤسسات وفي مقدمتها الميدل ايست تستطيع أن تخطّط وتنجز وأن تواجه الصعوبات بالرؤية والكفاءة والعمل

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