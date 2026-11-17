سلام: واجبنا كدولة أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض وتطوير مرافقنا العامة لكي تتكامل جهود مؤسساتنا ويجد نجاحها ما يستحقّه من دعم

سلام: واجبنا كدولة أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض وتطوير مرافقنا العامة لكي تتكامل جهود مؤسساتنا ويجد نجاحها ما يستحقّه من دعم

سلام: أتوجّه بتحية تقدير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت على قيادته ومثابرته وكدت أقول عناده وحرصه على استمرارية هذه المؤسسة العريقة وتطويرها