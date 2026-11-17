رويترز عن وكالة: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية والسبب غير واضح

رويترز عن وكالة: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية والسبب غير واضح

محمد الحوت خلال حفل استقبال طائرة من طراز Airbus A321XLR: خلال أسبوعين من اليوم ستصل أيضا طائرة من إيرباص إيه 330 نيو وهذه الطائرة تصل الى الولايات المتحدة وفق أعلى المستويات