الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
رويترز عن وكالة: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية والسبب غير واضح
آخر الأخبار
2026-11-17 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز عن وكالة: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية والسبب غير واضح
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وكالة:
انفجار
جزيرة
الإيرانية
والسبب
التالي
إعلام رسمي نقلا عن البحرية الإيرانية: ناقلة نفط ثالثة اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم شرق مضيق هرمز
قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية: ضربات سعودية تقتل 4 أشخاص في صعدة و7 في الحديدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
09:27
الضمان الاجتماعي عبر OMT: خدمة جديدة تنطلق مع 4 فئات
منوعات
09:27
الضمان الاجتماعي عبر OMT: خدمة جديدة تنطلق مع 4 فئات
0
منوعات
09:11
"ندوة الكسليك" الثانية تجمع أرسلان وسعيد تحت عنوان "83 عامًا من الإستقلال... لبنان إلى أين؟" (صور)
منوعات
09:11
"ندوة الكسليك" الثانية تجمع أرسلان وسعيد تحت عنوان "83 عامًا من الإستقلال... لبنان إلى أين؟" (صور)
0
أخبار لبنان
09:02
الرئيس عون اطلع من وسيم ضاهر على أوضاع المياه في الجنوب
أخبار لبنان
09:02
الرئيس عون اطلع من وسيم ضاهر على أوضاع المياه في الجنوب
0
أخبار لبنان
08:56
وزارة الأشغال تخفّض كلفة 25 مشروعاً لتأهيل وصيانة الطرق وتوفّر أكثر من 6.4 ملايين دولار للخزينة العامة
أخبار لبنان
08:56
وزارة الأشغال تخفّض كلفة 25 مشروعاً لتأهيل وصيانة الطرق وتوفّر أكثر من 6.4 ملايين دولار للخزينة العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:53
هيئة بحرية بريطانية: أشخاص غير مصرح لهم حاولوا اعتلاء الناقلة لكن فريق أمن مسلحا على متنها أطلق طلقة تحذيرية باتجاه الزورق الصغير مما أجبره على تغيير مساره
آخر الأخبار
08:53
هيئة بحرية بريطانية: أشخاص غير مصرح لهم حاولوا اعتلاء الناقلة لكن فريق أمن مسلحا على متنها أطلق طلقة تحذيرية باتجاه الزورق الصغير مما أجبره على تغيير مساره
0
آخر الأخبار
08:52
هيئة بحرية بريطانية: سفينة شحن اقترب منها زورق صغير على متنه أسلحة
آخر الأخبار
08:52
هيئة بحرية بريطانية: سفينة شحن اقترب منها زورق صغير على متنه أسلحة
0
آخر الأخبار
08:51
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بُعد 50 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المكلا في اليمن
آخر الأخبار
08:51
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بُعد 50 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المكلا في اليمن
0
آخر الأخبار
08:48
إعلام رسمي نقلا عن البحرية الإيرانية: ناقلة نفط ثالثة اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم شرق مضيق هرمز
آخر الأخبار
08:48
إعلام رسمي نقلا عن البحرية الإيرانية: ناقلة نفط ثالثة اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم شرق مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:19
لغز 400 عام ينكشف: فكّ شيفرة قفل سفينة غارقة منذ أربعة قرون
منوعات
06:19
لغز 400 عام ينكشف: فكّ شيفرة قفل سفينة غارقة منذ أربعة قرون
0
أخبار دولية
2026-11-05
أكسيوس عن مصادر: فانس اتهم نتنياهو بأنه مخطئ في كل ما يتعلق بإيران
أخبار دولية
2026-11-05
أكسيوس عن مصادر: فانس اتهم نتنياهو بأنه مخطئ في كل ما يتعلق بإيران
0
صحف اليوم
2026-11-08
مصادر مطلعة في واشنطن لـ"النهار": لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار الأميركي بشأن القنصل اللبناني في ديترويت
صحف اليوم
2026-11-08
مصادر مطلعة في واشنطن لـ"النهار": لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار الأميركي بشأن القنصل اللبناني في ديترويت
0
أخبار لبنان
2026-10-27
سجيع عطية من بعبدا: الرئيس عون مصمّم على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحياد لبنان وتحقيق السيادة
أخبار لبنان
2026-10-27
سجيع عطية من بعبدا: الرئيس عون مصمّم على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحياد لبنان وتحقيق السيادة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
اطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية للرجال
أخبار لبنان
08:09
اطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية للرجال
0
أخبار لبنان
08:04
لجنة التحقيق النيابية تتفقد مستودع أوجيرو المحترق في الدكوانة… وبو صعب: وضع هذا المستودع لا يطمئن
أخبار لبنان
08:04
لجنة التحقيق النيابية تتفقد مستودع أوجيرو المحترق في الدكوانة… وبو صعب: وضع هذا المستودع لا يطمئن
0
أخبار لبنان
07:08
طائرة من طراز Airbus A321XLR تنضمّ الى أسطول "الميدل إيست"... سلام: واجبنا كدولة أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض
أخبار لبنان
07:08
طائرة من طراز Airbus A321XLR تنضمّ الى أسطول "الميدل إيست"... سلام: واجبنا كدولة أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض
0
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
أخبار لبنان
06:15
حسن عز الدين: الاستقواء بالخارج لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية... ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر
0
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
أخبار لبنان
16:17
في مقابلة حصرية مع الـLBCI... نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 لا يزال الإطار الناظم للأمن في لبنان
0
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
أخبار دولية
13:39
من لبنان إلى الإمارات: IPT توسّع حضورها في قطاع الطاقة
0
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الميدل إيست تستقبل الثلثاء طائرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المواجهة مع إيران تمتدّ إلى نفوذ حلفائها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
أمن وقضاء
13:39
مكتب مكافحة القمار يوقف متورّطًا باستغلال محافظ إلكترونيّة في القمار غير الشرعي
2
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
اقتصاد
11:36
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
3
أمن وقضاء
04:51
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين
أمن وقضاء
04:51
شعبة المعلومات تكشف مُلابسات جريمة قتل في برج حمود وتوقف المتورّطين
4
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
خبر عاجل
04:37
التحقيق مع موقوفي حزب الله الـ5 لم ينته بعد... والإستعجال بتسريب الخبر أضرّ بالتحقيق
5
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
انخفاض في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
أمن وقضاء
12:34
قائد الجيش: لن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-11-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-11-2026
8
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
أمن وقضاء
13:37
الموت في علبة! وانت تشتريها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More