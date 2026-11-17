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o
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o
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o
متن
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o
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بلدة كفرا
آخر الأخبار
2026-11-17 | 10:13
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بلدة كفرا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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