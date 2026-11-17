أكد وزير المالية ياسين جابر أن التمويل الذي يوفّره البنك الدولي يتيح للبنان المباشرة بمشاريع أساسية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، في ظل محدودية القدرة الاستثمارية للموازنة العامة.

وأشار إلى بدء التحضير للمناقصات الخاصة بالمشاريع المقرّر تنفيذها ضمن مشروع "ليب"، بتمويل أولي قدره 250 مليون دولار، وإمكان وصول إجمالي التمويل إلى مليار دولار. وكشف أنه طلب من البنك الدولي تقديم منحة لدعم مشروع يتيح للأفراد الحصول على قروض لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وجاءت مواقف جابر في خلال استقباله في منزله في النبطية وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بييردي، إذ وافاه إلى المدينة في إطار جولة تفقدية أجراها الوفد في الجنوب، بعيدًا من الإعلام، وأقام على شرفه مأدبة غداء شكّلت مناسبة لشرح الواقع الجنوبيّ على حقيقته، وحجم الحاجات والأولويات التي تفرضها أوضاع المنطقة.

وأوضح جابر أن الوفد الرفيع المستوى قدم من واشنطن للاطلاع ميدانياً على الأوضاع في لبنان، وبحث كيفية المباشرة بصرف الأموال اللازمة للمشاريع.

ولفت إلى أن التمويل الأولي لمشروع "ليب"، مخصّص للبنى التحتية، بما يشمل المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

وشدّد جابر على أهمية التعاون مع البنك الدولي، قائلاً: "البنك الدولي هو اليوم أهم جهة وقفت إلى جانب لبنان، سواء من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار، أو دعم إصلاح قطاع الكهرباء، مع تخصيص 250 مليون دولار لشبكة الكهرباء، أو مشروع استجرار المياه إلى بيروت الكبرى بقيمة 257 مليون دولار، فضلاً عن قرض للزراعة وبرنامج أمان الذي أُقرّ أخيراً".

وأضاف: "تساعد هذه القروض لبنان في المرحلة الراهنة على تنفيذ مشاريع ضرورية، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المشاريع الاستثمارية 11 في المئة من الموازنة العامة. وهي تتيح لنا القيام بما ينبغي القيام به، رغم محدودية الموارد المتاحة".