رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي للـLBCI: الواقع السياسي والأمني والمساعات لن تأتي إلى لبنان قبل حل موضوع السلاح وعلى الصعيد الإقتصادية كان يفترض أن يكون لدينا إصلاحات جدية وتوقيع جدي مع الـIMF

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك