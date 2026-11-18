رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي للـLBCI: الواقع السياسي والأمني والمساعات لن تأتي إلى لبنان قبل حل موضوع السلاح وعلى الصعيد الإقتصادية كان يفترض أن يكون لدينا إصلاحات جدية وتوقيع جدي مع الـIMF

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