أ.ف.ب نقلا عن التلفزيون الرسمي: رئيسة فنزويلا بالوكالة تستقبل وزير الدفاع الأميركي

أ.ف.ب نقلا عن التلفزيون الرسمي: رئيسة فنزويلا بالوكالة تستقبل وزير الدفاع الأميركي

رويترز: انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل إلى أدنى مستوى لها منذ 28 آب في ظل توقعات فائض في المعروض