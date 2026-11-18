رويترز: انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل إلى أدنى مستوى لها منذ 28 آب في ظل توقعات فائض في المعروض

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك