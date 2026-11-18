تلفزيون: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرقي هرمز

تلفزيون: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرقي هرمز

الجيش الأميركي: لم يتعرض أي من جنودنا لإصابات في أي محاولات هجوم إيرانية هذا الأسبوع