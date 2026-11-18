تلفزيون: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام شرقي هرمز

ذكرت قناة برس تي.في اليوم الأربعاء نقلا عن البحرية الإيرانية أن النيران اشتعلت في ثلاث ناقلات نفط وأنها توقفت عن العمل بعد اصطدامها بألغام بحرية في أثناء إبحارها شرقي مضيق هرمز.