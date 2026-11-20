عراقجي: لم نتلق ردا أميركيا على مقترحنا وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها

عراقجي: لم نتلق ردا أميركيا على مقترحنا وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها

وزير الخارجية الإيراني: مذكرة التفاهم لم تعد مطروحة على الطاولة ولم يعد لها أي موضوعية من الناحية التنفيذية