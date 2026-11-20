عراقجي: يجب تنفيذ شروطنا الـ7 حتى نفتح مضيق هرمز ومستعدون للحوار إذا كان لدى الأمريكيين مقترحات بشأن التنفيذ

عراقجي: يجب تنفيذ شروطنا الـ7 حتى نفتح مضيق هرمز ومستعدون للحوار إذا كان لدى الأمريكيين مقترحات بشأن التنفيذ

عراقجي: خطة اليومين تنص على أنه إذا نفذت أميركا التزاماتها في اليوم الأول فإننا سنفتح مضيق هرمز باليوم الثاني