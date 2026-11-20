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عراقجي: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل منصف بشأن المواد النووية يستند إلى مصالحنا الوطنية ويضمن احتياجات البلاد
آخر الأخبار
2026-11-20 | 16:32
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عراقجي: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل منصف بشأن المواد النووية يستند إلى مصالحنا الوطنية ويضمن احتياجات البلاد
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