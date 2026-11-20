عراقجي: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل منصف بشأن المواد النووية يستند إلى مصالحنا الوطنية ويضمن احتياجات البلاد

عراقجي: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل منصف بشأن المواد النووية يستند إلى مصالحنا الوطنية ويضمن احتياجات البلاد

عراقجي: لم نتلق ردا أميركيا على مقترحنا وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها