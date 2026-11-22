اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن حزنه وألمه لغياب المطران جورج خضر، متروبوليت جبل لبنان السابق للروم الأرثوذكس، الذي توفي بعد ظهر اليوم.

وقال الرئيس عون : "لقد خسر لبنان برحيله قامة كنسية وفكرية استثنائية، جمعَت بين عمق الإيمان وسعة المعرفة، وبين الالتزام الروحيّ والانفتاح الإنسانيّ، فكان صوتاً للحوار والمحبة والتلاقي، وداعيةً إلى ترسيخ القيم التي تجمع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، وتؤكد أن التنوع مصدر غنى وقوة لهذا الوطن”.

ولفت إلى أنّ أثر الراحل الكبير لم يقتصر على الدور الرعويّ والكنسيّ، بل امتد إلى ميادين الفكر والفلسفة والكتابة، حيث أغنى المكتبة العربية بمؤلفاته وتأملاته، وترك لأجيال من اللبنانيين والعرب إرثاً فكرياً وروحياً سيبقى حاضراً في وجدانهم، ومنارةً تهدي إلى الإيمان المستنير والحرية الفكرية واحترام الإنسان.

واعتبر عون أنّ لبنان الذي آمن به المطران جورج خضر وطناً للعيش المشترك والحوار، يودّع اليوم أحد كبار رجالاته الذين جعلوا من الكلمة جسراً بين الناس، ومن الإيمان دعوة إلى المحبة والتسامح، ومن الفكر مساحةً للحرية والانفتاح".

وتقدم رئيس الجمهورية بأحرّ التعازي إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والمجمع الانطاكي وإلى عائلة الراحل وأبنائه الروحيين ومحبيه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح الكنيسة ولبنان الصبر والرجاء، معتبرا إن غياب الكبار لا يمحو أثرهم، وما زرعه المطران جورج خضر من فكر وإيمان ومحبة سيبقى حاضراً في ذاكرة لبنان وأجياله.