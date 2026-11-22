أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتذاره عن عدم تقبل التهنئة بمناسبة الاستقلال، مجددًا التأكيد أن الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وبإستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف، وذلك "تضامناً مع أهالي زوطر الشرقية والمنصوري وحداثا وكل القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية المحتلة، التي لم يتمكن أبناؤها من الإحتفال بالاستقلال بفعل الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته وحرب الإبادة التي تدمر كل مناحي الحياة في هذه القرى، والتي تجلت اليوم بأقسى صورها على تخوم زوطر الشرقية وحداثا والمنصوري والنبطية الفوقا" .