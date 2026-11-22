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o
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o
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o
كسروان
20
o
متن
20
o
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ترامب لفوكس نيوز: لا توجد مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن
آخر الأخبار
2026-11-22 | 12:51
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ترامب لفوكس نيوز: لا توجد مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن
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