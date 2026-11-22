مع انتشار فيديو للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي من داخل إحدى مدارس الجنوب، وتحديدًا مدرسة دبل المتوسطة الرسمية، تبيّن أنّ مضمون ما نُشر قد حصل منذ أكثر من شهر من دون علم الوزارة بذلك، وفق ما أكّد المكتب الإعلاميّ لوزيرة التربية والتعليم.

وبحسب المعلومات التي توافرت للوزارة حتى الان، فإنّ الجيش الإسرائيليّ اقتحم مدرسة دبل، كما يقتحم يوميًا حرمات القرى والمدارس ليكتمل مشهد الاعتداء عبر الدخول إلى قاعات التدريس والتقاط مشاهد دعائية في حضور التلامذة، وجرهم في استعراض عسكريّ وإعلاميّ معادٍ.

واستنكرت الوزارة بأشدّ العبارات هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها.

وقالت إنّ المدرسة ليست مساحة للاستعراض العسكريّ أو الدعاية، بل هي بيت للعلم والحياة والأمل، وحق الأطفال في التعلّم والأمان والكرامة حق لا يجوز المساس به تحت أيّ ظرف.

وأكدت وزيرة التربية أن الوزارة ستتابع ما حصل مع الجهات المعنية وفاقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.