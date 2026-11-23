التالي

معلومات الـLBCI: متابعة لقضية فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة التابعة لقوى الأمن الداخلي خمسة منهم من الجنسية السورية والسادس بنغلادشي أُلقي القبض على أربعة من الفارّين وجميعهم من الجنسية السورية فيما لا يزال البحث جارياً عن السجينين المتبقيين