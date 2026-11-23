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o
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وزارة النقل الإسرائيلية تعلن السماح باستئناف رحلات "فلاي دبي" الإماراتية
آخر الأخبار
2026-11-23 | 11:52
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وزارة النقل الإسرائيلية تعلن السماح باستئناف رحلات "فلاي دبي" الإماراتية
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