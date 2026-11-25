طليس: تحرّك اليوم مطلبي ويمثّل جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم ومناطقهم ولن يكون له أي طابع آخر غير الطابع المطلبي

طليس: تحرّك اليوم مطلبي ويمثّل جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم ومناطقهم ولن يكون له أي طابع آخر غير الطابع المطلبي

بسام طليس: البعض في الحكومة يتعاون والبعض الآخر وكأنه ليس موجودا ولا علاقة له بما يحصل وتحرك اليوم هو تحرك سلمي