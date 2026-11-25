طليس: هل يُطلب من السائق العمومي أن يتحوّل وقت عمله إلى 24 ساعة على 24 لتأمين الرسوم والملحقات والضرائب؟

طليس: هل يُطلب من السائق العمومي أن يتحوّل وقت عمله إلى 24 ساعة على 24 لتأمين الرسوم والملحقات والضرائب؟

طليس: لم ولن يكون هناك أي صدام مع المواطنين "لأنّ الموجوع ما بيواجه موجوع"