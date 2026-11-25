الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جلسة ثقة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الشيخ قاسم: إيران نموذج الشرف ونفتخر بعلاقتنا بها ونؤكد ضرورة التوحيد معها لمواجهة العدوان الإسرائيليّ
آخر الأخبار
2026-11-25 | 12:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشيخ قاسم: إيران نموذج الشرف ونفتخر بعلاقتنا بها ونؤكد ضرورة التوحيد معها لمواجهة العدوان الإسرائيليّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
قاسم:
إيران
نموذج
الشرف
ونفتخر
بعلاقتنا
ونؤكد
ضرورة
التوحيد
لمواجهة
العدوان
الإسرائيليّ
التالي
الشيخ قاسم: نؤكد على ضرورة أن نبقى مع ايران في مواجهة الطغيان الاميركي والاحتلال الاسرائيلي وهي من اوقفت العدوان على لبنان
الشيخ قاسم: الوحدة الوطنية طريقة آداء ومواجهة إسرائيل تحتاج إلى تطبيقات عملية فماذا يقومون به غير التنازلات؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
التحالف بقيادة السعودية: لا إصابات في صفوف المدنيين جراء تساقط حطام عقب اعتراض مسيرة تابعة للحوثيين قرب ميناء جدة
آخر الأخبار
14:35
التحالف بقيادة السعودية: لا إصابات في صفوف المدنيين جراء تساقط حطام عقب اعتراض مسيرة تابعة للحوثيين قرب ميناء جدة
0
آخر الأخبار
14:34
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون قرب ميناء جدة
آخر الأخبار
14:34
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون قرب ميناء جدة
0
أخبار دولية
14:27
مقتل 30 شخصا على الأقل في حريق على طريق مكتظ بالقاهرة
أخبار دولية
14:27
مقتل 30 شخصا على الأقل في حريق على طريق مكتظ بالقاهرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
التحالف بقيادة السعودية: لا إصابات في صفوف المدنيين جراء تساقط حطام عقب اعتراض مسيرة تابعة للحوثيين قرب ميناء جدة
آخر الأخبار
14:35
التحالف بقيادة السعودية: لا إصابات في صفوف المدنيين جراء تساقط حطام عقب اعتراض مسيرة تابعة للحوثيين قرب ميناء جدة
0
آخر الأخبار
14:34
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون قرب ميناء جدة
آخر الأخبار
14:34
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون قرب ميناء جدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:22
نائب الرئيس الإيراني: لسنا قلقين بشأن الحصار البحري الأميركي
أخبار دولية
03:22
نائب الرئيس الإيراني: لسنا قلقين بشأن الحصار البحري الأميركي
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-02
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-02
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026
0
أخبار لبنان
2026-10-11
سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها
أخبار لبنان
2026-10-11
سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها
0
خبر عاجل
2026-04-18
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش بات يسيطر على ثلث مساحة المنطقة الممتدة بين الحدود ونهر الليطاني
خبر عاجل
2026-04-18
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش بات يسيطر على ثلث مساحة المنطقة الممتدة بين الحدود ونهر الليطاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من هرمز إلى بنغازي... تقاطع الصراعات والمصالح
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من هرمز إلى بنغازي... تقاطع الصراعات والمصالح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تقدّم مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل... وهل يشارك الحريديم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تقدّم مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل... وهل يشارك الحريديم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
كيف تُنفق الدولة أموالك؟ الجواب بكبسة زرّ على تلفونك
تقارير نشرة الاخبار
13:11
كيف تُنفق الدولة أموالك؟ الجواب بكبسة زرّ على تلفونك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
السائقون العموميون بين وجع الشارع ووعود الدعم العالقة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
السائقون العموميون بين وجع الشارع ووعود الدعم العالقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
2
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
3
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
4
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
5
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
6
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
7
أمن وقضاء
02:23
أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم المنقولة في سيارة غير مبردة ويوقف شخصين
أمن وقضاء
02:23
أمن الدولة يضبط نحو 250 كيلوغراماً من اللحوم المنقولة في سيارة غير مبردة ويوقف شخصين
8
حال الطقس
03:58
تقلبات جوية اليوم يليها استقرار في الطقس حتى السبت
حال الطقس
03:58
تقلبات جوية اليوم يليها استقرار في الطقس حتى السبت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More