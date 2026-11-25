الشيخ قاسم: نؤكد على ضرورة أن نبقى مع ايران في مواجهة الطغيان الاميركي والاحتلال الاسرائيلي وهي من اوقفت العدوان على لبنان

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