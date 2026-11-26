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o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
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o
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o
كسروان
20
o
متن
20
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إحصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و9 جرحى في 12 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-11-26 | 00:22
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إحصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و9 جرحى في 12 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
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