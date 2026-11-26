النهار

نشب جدال حول مواقف المطران جورج خضر في الشأن العام وفي السياسة بين من اعتبروا أنه ابن القضية الفلسطينية وبين من اعتبروا أن مناصرته فلسطين هو موقف أخلاقي انساني حقوقي وليس سياسياً، وهو يعبر عن موقف كنسي من كل القضايا المماثلة وقد عبّر عنه بطريقته الخاصة مراراً.

رغم تداول أخبار عن انتهاء صلاحيتها، أفادت معلومات أمنية بأن الإقامة الممنوحة للسفير الإيراني المعين لدى لبنان والذي رفضت الخارجية اعتماده محمد رضا شيباني، لا تزال سارية المفعول حتى شباط 2027.

أفضت الاتصالات التي حصلت عشية تنفيذ تحرك السائقين العموميين إلى قرار بعدم إقفال الطرق وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى صدام في الشارع، علماً أن جهات عدة اعتبرت أن الرسالة السياسية من التحرك وصلت إلى من يعنيهم الأمر.

علم أن القضاء اللبناني أفرج عن الأموال التي كان ينقلها المطران موسى الحاج عام 2022 من إسرائيل إلى لبنان وقد بلغت نحو 460 ألف دولار قال حاملها أنها من لبنانيين مقيمين في إسرائيل إلى عائلاتهم واقاربهم من كل الطوائف والمذاهب. وقد أثارت ضجة كبيرة في حينها قبل أن تقرر اعادتها الى اصحابها.

الجمهورية

قرّرت وزارة سيادية إجراء مزايدة عمومية لبيع آليات كبرى تُستعمل في إطفاء الحرائق والإغاثة مع قِطَع غيارها ومعدات تابعة لها، مع تعثر لبنان في إجراء تصليحات دائمة عليها.

يبدو أنّ قضاءَين بقاعيَّين سيكونان أول المستفيدين من زيادة ساعات التغذية الكهربائية عبر المشاريع الجديدة، خصوصاً الطاقة المتجدّدة، مع توجّه الوزارة المعنية إلى بدء أول المشاريع هناك.

أكّد سفير دولة كبرى في دولة محاذية، خلال مؤتمر لمركز بحثي، أنّ المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية شهدت مبادرة ثنائية إيجابية لتقريب وجهات النظر وتحديد موعد قريب لعقد جولة جديدة.

اللواء

تتحدث معطيات البنك الدولي أن ما يقرب من نصف الخسائر( قرابة نصف مليار دولار) تركز في الضاحية الجنوبية.

لمس مرجع كبير لدى لقائه وفداً حزبياً نيابياً عدم الجهوزية لمعاودة محاولات الحوار مع مسؤول كبير أيضاً..

يتساءل نواب من لجنة الطاقة: لماذا تتراجع التغذية بالكهرباء بين الحين والآخر، على الرغم من الإجراءات المالية المتخذة؟

البناء

يقول خبير بالشؤون الإسرائيلية إن مسار تشكيل حكومة آيزنكوت يواجه عقداً متزامنة، رغم التقدم في التفاهم مع أفيغدور ليبرمان والإشارات الإيجابية من «يهدوت هتوراه». فليبرمان يتحدث عن إمكان تقديم حكومة بأكثرية يهودية الأسبوع المقبل، لكن استكمال الأكثرية يتطلب انضمام «شاس»، الذي لا يزال أرييه درعي يرفضه، أو الاستفادة من امتناع النواب العرب. وفي المقابل، يواصل نفتالي بينيت المطالبة باستنفاد خيار الوحدة مع الليكود، ويتحفظ عن التصويت لحكومة سريعة قبل الاطلاع على التفاهمات المتعلقة بالحريديم والقائمة الموحدة. أما يائير غولان فأوقف المحادثات مع آيزنكوت، وسط خلاف على وجهة الحكومة والحقائب؛ إذ يطمح حزبه إلى وزارات كالمالية والخارجية والعدل، بينما يعرض آيزنكوت عليه الأمن الداخلي. ويضيف الخبير أن تسوية قانون التجنيد تبقى عقدة في ضم الحريديم، بالتوازي مع الخلاف على التعديلات القضائية، فيما يستخدم نتنياهو الملف الإيراني لدفع الوحدة وتأخير استبداله.

يرى مصدر دبلوماسي أن إشارة ترامب إلى تمويل الحرب حتى كانون الثاني تكشف إدراكه اقتراب انتقال الصراع مع الكونغرس من السجال الانتخابي إلى الرقابة على الأموال والعمليات. فالتصريح لا يحدد نهاية قانونية تلقائية للحرب، لكنه يقر بأن الأكثرية الديمقراطية المقبلة تستطيع تعقيد استمرارها، وأن التمويل المضمون حالياً لا يعادل تفويضاً سياسياً مفتوحاً. ويعتبر المصدر أن كل اقتراب من مطلع العام يضيّق هامش الرئيس، مع استعداد خصومه للتحقيق والمساءلة، واستمرار الأعباء الاقتصادية، وتراجع قدرة نتنياهو على ضمان شراكة إسرائيلية مستقرة. ومن هنا يقرأ التلويح بالتمويل بوصفه محاولة لتحسين شروط التفاوض وإظهار الاحتفاظ بحرية الحركة حتى نهاية العام. ويضيف المصدر أن الحرب التي لم تُخض قبل الانتخابات، عندما كانت دوافع الانتصار الانتخابي أقوى والقيود السياسية أقل، تصبح بعدها أشدّ صعوبة؛ فلا النتائج العسكرية صارت أكثر ضماناً، ولا كلفة الرد الإيراني انخفضت.

الديار

على الرغم من غيابه عن احتفال نهر الكلب، التزاماً بما يحكى عن قرار لوزارة الخارجية الأميركية بمقاطعة عدد من النشاطات والقيادات اللبنانية، حرص السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، على إحياء ذكرى الاستقلال على طريقته الخاصة، واضعاً "دبوساً" يحمل الأرزة اللبنانية الخضراء إلى جانب العلم الأميركي على صدره، وفق ما أظهرته صور لقاءاته وجولاته خلال اليومين الماضيين. للمفارقة فأن عيسى، الذي تنازل عن جنسيته اللبنانية فور تعيينه سفيراً للولايات المتحدة في بيروت، بدا حريصاً على إظهار مشهد يختصر جانباً من خصوصية موقعه الدبلوماسي بين بلدين.