شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار على أنّ "بعض من في السلطة أو بعض وسائل الإعلام، يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس والقنوط والإحباط، ولكنهم خسئوا، فلن نقع في هذا الفخ، ولن يستطيعوا النيل من صلابتنا وسيادتنا على الموقف”.

وقال: “لضرورة أن نكون في أعلى درجات الجهوزية، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي، لا سيما وأننا لا نعلم متى تنضج الحماقة في رأس هذا العدو ويرى فينا وهنًا يتوقّعه أو تدفعه إليه الولايات المتحدة الأميركية لحسابات سياسية متعلقة بحجم التحولات الدولية والإقليمية وارتداداتها على الداخل اللبناني، ليحاول المساس بوجودنا وحضورنا".

ورأى أنّ "المرحلة تستدعي أعلى درجات الوحدة.