اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا

اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا

عمّار: بعض من في السلطة أو بعض وسائل الإعلام يحاولون الإيقاع بنا في فخ اليأس