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o
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o
جبل لبنان
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o
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21
o
متن
21
o
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المحامي محمد صبلوح وكيل الشيخ احمد الأسير للـLBCI: لم نتبلغ من اي مصدر قضائي موافقة محكمة التمييز العسكرية على طلب اخلاء سبيل موكلي وكل ما يُسرب عن هذا الموضوع غير دقيق علماً ان المطالعة التي قدمناها امس توجب اخلاء سبيله
آخر الأخبار
2026-11-27 | 13:21
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المحامي محمد صبلوح وكيل الشيخ احمد الأسير للـLBCI: لم نتبلغ من اي مصدر قضائي موافقة محكمة التمييز العسكرية على طلب اخلاء سبيل موكلي وكل ما يُسرب عن هذا الموضوع غير دقيق علماً ان المطالعة التي قدمناها امس توجب اخلاء سبيله
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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