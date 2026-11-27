المحامي محمد صبلوح وكيل الشيخ احمد الأسير للـLBCI: لم نتبلغ من اي مصدر قضائي موافقة محكمة التمييز العسكرية على طلب اخلاء سبيل موكلي وكل ما يُسرب عن هذا الموضوع غير دقيق علماً ان المطالعة التي قدمناها امس توجب اخلاء سبيله

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