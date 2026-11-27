وزير الخارجية التركي: الدول الأعضاء في اتفاق مكة للدفاع المشترك اتفقت على بعض المبادئ الخاصة بإضافة أعضاء جدد إلى الحلف

وزير الخارجية التركي: الدول الأعضاء في اتفاق مكة للدفاع المشترك اتفقت على بعض المبادئ الخاصة بإضافة أعضاء جدد إلى الحلف

المحامي محمد صبلوح وكيل الشيخ احمد الأسير للـLBCI: لم نتبلغ من اي مصدر قضائي موافقة محكمة التمييز العسكرية على طلب اخلاء سبيل موكلي وكل ما يُسرب عن هذا الموضوع غير دقيق علماً ان المطالعة التي قدمناها امس توجب اخلاء سبيله