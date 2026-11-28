الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث مع وزير خارجية روسيا الجهود الدبلوماسية والتنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث مع وزير خارجية روسيا الجهود الدبلوماسية والتنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

معلومات الـLBCI: استدعاء السفير اللبناني في البحرين جاء على خلفية عتب مملكة البحرين على لبنان لسماحه بعقد مؤتمر على أراضيه تحت عنوان "اللقاء العلمائي - تضامنًا مع علماء البحرين واستنكارًا للحكم الجائر القاضي بالسجن المؤبد بحقهم"