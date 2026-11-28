الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد على دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل بالمنطقة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد على دعم المساعي لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل بالمنطقة

معلومات الـLBCI: مملكة البحرين تترقب ادانة رسمية لبنانية من أعلى مستوى للتصريحات التي أُطلقت خلال المؤتمر مع حرصها على افضل العلاقات الاخوية مع الجمهورية اللبنانية