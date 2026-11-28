آيزنكوت: أدعو نتنياهو وفريقه الليلة لمفاوضات جادة استنادا للمقترح الذي لم يرد عليه بعد

آيزنكوت: أدعو نتنياهو وفريقه الليلة لمفاوضات جادة استنادا للمقترح الذي لم يرد عليه بعد

آيزنكوت: إذا كان حزب الليكود مستعدا لوحدة حقيقية فأنا على استعداد لدراسة جديته في الأيام المقبلة