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o
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o
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o
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كسروان
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o
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آيزنكوت: إذا كان حزب الليكود مستعدا لوحدة حقيقية فأنا على استعداد لدراسة جديته في الأيام المقبلة
آخر الأخبار
2026-11-28 | 13:02
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آيزنكوت: إذا كان حزب الليكود مستعدا لوحدة حقيقية فأنا على استعداد لدراسة جديته في الأيام المقبلة
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