غوتيريش: أدعو كل الأطراف الى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم بموجب الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة

غوتيريش: أدعو كل الأطراف الى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم بموجب الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة

وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: اشتعال النيران بناقلة بعد اصطدامها بلغم في مسار غير مصرح به قرب مضيق هرمز