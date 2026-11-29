سبيس إكس عن تقرير واشنطن بوست: لا نملك أي دليل سواء داخليا أو من البنتاغون على أن قوات إيرانية استخدمت ستارلينك لأن ذلك لم يحدث أساسا

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