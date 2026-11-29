ترقبوا مباراة منتخبي لبنان والصين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

ترقبوا مباراة منتخبي لبنان والصين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة عبر شاشة الـLB2

سبيس إكس عن تقرير واشنطن بوست: لا نملك أي دليل سواء داخليا أو من البنتاغون على أن قوات إيرانية استخدمت ستارلينك لأن ذلك لم يحدث أساسا