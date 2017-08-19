بالفيديو - أزمة السير في جونيه... هذا حلّها السحري

حلّ ازمة السير في جونية

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LBCI News Lebanon

ماذا لو تمّ وضع رسم عبور على اوتوستراد جونيه ثلاثة او خمسة آلاف على كل سيارة ذهاباً واياباً كل مرة؟ هذا الرسم يعتمد في دول كثيرة متحضرة ويساهم مردوده بتحسين الطرقات ومنع الازدحام.

وبما ان اللبناني لا يتعلم الا من كيسه، فيمكن لهذا الرسم المفروض على كل آلية تعبر هذا الاوتوستراد ان يدفع بغالبية ساحقة الى التخلي عن اعتماد السيارة الخاصة والبحث عن طريقة اخرى، اما بأن ينسق مجموعة من الناس مع بعضهم فيستقلون معاً سيارة واحدة بدلاً من عدد من السيارات، واما يلجأون الى وسائل النقل العمومي.

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اقتراح حل يمكن تجربته وامتحان مردوده قبل هدر مئات ملايين الدولارات على توسعة اوتوستراد لن تنفع في ابعاد المتاجر عنه ولا في ان يزداد عدد السيارات كلما ارتفع عدد السكان.