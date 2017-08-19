بالفيديو - أزمة السير في جونيه... هذا حلّها السحري

ماذا لو تمّ وضع رسم عبور على اوتوستراد جونيه ثلاثة او خمسة آلاف على كل سيارة ذهاباً واياباً كل مرة؟ هذا الرسم يعتمد في دول كثيرة متحضرة ويساهم مردوده بتحسين الطرقات ومنع الازدحام.
وبما ان اللبناني لا يتعلم الا من كيسه، فيمكن لهذا الرسم المفروض على كل آلية تعبر هذا الاوتوستراد ان يدفع بغالبية ساحقة الى التخلي عن اعتماد السيارة الخاصة والبحث عن طريقة اخرى، اما بأن ينسق مجموعة من الناس مع بعضهم فيستقلون معاً سيارة واحدة بدلاً من عدد من السيارات، واما يلجأون الى وسائل النقل العمومي.
اقتراح حل يمكن تجربته وامتحان مردوده قبل هدر مئات ملايين الدولارات على توسعة اوتوستراد لن تنفع في ابعاد المتاجر عنه ولا في ان يزداد عدد السيارات كلما ارتفع عدد السكان.
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