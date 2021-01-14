بعدما سجنت نفسها لسنوات... نور تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة والعلاج!

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في حلقة الأسبوع الماضي من "أحمر بالخط العريض" تحت عنوان "سجينة بالخط العريض" عرض الإعلامي مالك مكتبي قصة الشابة نور التي تسجن نفسها منذ 15 عاماً في غرفتها، فقلاقت قصتها تفاعلاً كبيراً من المشاهدين الذين تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الشابة.ولأن برنامج "أحمر بالخط العريض" يعمل على إيجاد الأمل في كل منزل، تضمن قسم من حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، على شاشة الـLBCI ، تحت عنوتن "كلمة بالخط العريض"، تتمة لقصة الشابة نور التي حاول البرنامج مساعدتها على فك عزلتها.واللافت أن الإعلامي مالك مكتبي زفّ الخبر السار للمشاهدين، لافتاً الى نجاح البرنامج في مساعدتها كي تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة، العلاج ومستقبل مشرق.