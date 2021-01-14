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14 كانون الثاني 2021 - 09:38
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بعدما سجنت نفسها لسنوات... نور تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة والعلاج!

نور تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة والعلاج في "أحمر بالخط العريض" Lebanon, news ,lbci ,أخبار كلمة بالخط العريض, مالك مكتبي, نور,أحمر بالخط العريض,نور تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة والعلاج في "أحمر بالخط العريض"
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بعدما سجنت نفسها لسنوات... نور تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة والعلاج!
Lebanon News
في حلقة الأسبوع الماضي من "أحمر بالخط العريض" تحت عنوان "سجينة بالخط العريض" عرض الإعلامي مالك مكتبي قصة الشابة نور التي تسجن نفسها منذ 15 عاماً في غرفتها، فقلاقت قصتها تفاعلاً كبيراً من المشاهدين الذين تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الشابة.

ولأن برنامج "أحمر بالخط العريض" يعمل على إيجاد الأمل في كل منزل، تضمن قسم من حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، على شاشة الـLBCI ، تحت عنوتن "كلمة بالخط العريض"، تتمة لقصة الشابة نور التي حاول البرنامج مساعدتها على فك عزلتها.
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واللافت أن الإعلامي مالك مكتبي زفّ الخبر السار للمشاهدين، لافتاً الى نجاح البرنامج في مساعدتها كي تخطو الخطوة الأولى نحو الحياة، العلاج ومستقبل مشرق.
 
 
لمشاهدة قصة الشابة نور اضغطوا هنا

لمشاهدة تتمة قصة نور وخطوتها الأولى نحو الحياة اضغطوا هنا



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