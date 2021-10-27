إطلالة مميزة لوليام نون في "لهون وبس"...

بعيداً عن الأجواء المضحكة والطريفة، استضاف الإعلامي هشام حداد الشاب اللبناني وليام نون، شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون، في برنامج "لهون وبس" ليل الثلاثاء على الـLBCI.
ولفت نون الى أنه ابتعد عن جو السهر، إذ إن العائلة هي الآن الأولوية في حياته، إن كان عائلته الصغيرة أو عائلته الكبيرة أي أهالي الضحايا، إضافة الى الأقارب والأصحاب.
وخلال المقابلة، شدّد وليام نون على أهمية الوصول الى العدالة، في أي قضية، من خلال القضاء، مشيراً الى أنه يؤمن بالقدرة الى الوصول الى الحقيقة مع القاضي طارق البيطار.
ولدى سؤاله عن انتشار صور له مع بعض السياسيين، أوضح نون أن علاقات صداقة تربطه بعدد من السياسيين، مشيراً الى أنه علّق نشاطاته الحزبية بعد الانفجار.
وكشف نون أن تحرّكاتهم في الشارع عائدة، موضحاً أنهم لم يقوموا بأي تحرّك في الفترة الماضية بسبب أحداث الطيونة إذ كانوا ينتظرون عودة الهدوء الى الشارع.
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