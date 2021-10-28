للمرة الأولى... الطفلة آية "تتحدى" المتنمرين على تيك توك مع الإعلامي مالك مكتبي (فيديو)

شاهدوا تحدي الطفلة آية على تيك توك مع الإعلامي مالك مكتبي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تشوه, وجه, حروق, تنمر, مكتبي, مالك, تحدي, توك, تيك, العريض, بالخط, أحمر, آية,الطفلة,شاهدوا تحدي الطفلة آية على تيك توك مع الإعلامي مالك مكتبي

LBCI News Lebanon

استقبل الإعلامي مالك مكتبي في الموسم الجديد من برنامج "أحمر بالخط العريض" الطفلة آية، الّتي بعثت أملاً في نفوس المشاهدين.

وهزّت قصة آية، البالغة من العمر 10 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت حزنها وقلقها حول التجارب المريرة الّتي خاضتها في مدارس مختلفة، نتيجة حادث مروع تعرضت له منذ خمس سنوات تسبب بحروقٍ في وجهها وأجزاء من جسدها.

الإعلان

واستعان الإعلامي مالك مكتبي بدمية "روبانزل"، الّتي لطالما اعتبرتها الطفلة آية قدوة لها ومصدراً تستمد منه قوتها لتغطية وجهها مستعينةً بشعرها الطويل، لإقناعها بإجراء تحدي "تيك توك" لأول مرّة دون الاستعانة بشعرها الطويل أو "الفيلتر" المتوفر في التطبيق، لإبراز جمالها الطبيعي وتحدي المتنمرين.

وبدورها، قبلت آية القيام بالتحدي مع الإعلامي مالك مكتبي على حسابه الشخصي على تيك توك ، إذ حصد الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة و4 آلاف إعجاب.

ومن جهته، أوضح الطبيب والمحلل النفسي الدكتور عادل عقل في نهاية الفقرة بعض النقاط المهمة عن ظاهرة التنمر، وقال: "يمتد أثر التنمر لفترة طويلة لدى الأطفال من سنّ الولادة إلى المراهقة ووصولاً إلى سنّ البلوغ"، مشدداً على أهمية دور الأهل والمجتمع والمدرسة في مكافحة هذه الظاهرة.