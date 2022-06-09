برنامج "The Researcher" يختتم موسمه بالكشف عن آلة ستُحدث ثورة في عالم طب أمراض الجلد السرطانية والتشوّهات الجلدية... بماذا سيُفاجئ سعد رمضان جيل الشباب؟

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"الأجهزة اللاسلكية لرفاهية الإنسان وخدمته" عنوان الحلقة الأخيرة لهذا الموسم من برنامج "The Researcher"، والتي يستقبل فيها الدكتور عماد بو حمد الأستاذ المُشارك في قسم هندسة الكهرباء والكمبيوتر في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور يوسف طوق. فما الذي سيكشفه طوق عن أحدَث الأجهزة الذكية التي صمّمها ونفّذها؟ وما علاقتها سواء بالأمراض التنفّسيّة أو بالكورونا أو بخدمة الجيل الخامس للإتصالات؟ وما الذي يُميّز هذه الإختراعات عن تلك العالميّة، وهل أصبحت جاهزة لطرحها في السوق؟الحلقة ستلقي الضوء عبر تقارير مُصوّرة على العوامل المُؤثّرة التي رَسَمَت حياة الدكتور طوق وعلاقة جدّته بما وصل إليه.هذا ويتخلل الحلقة أيضاً تقارير مُصوّرة مع الدكتور المهندس جوزيف قسطنطين . فما هي الآلة التي سيكشف عنها والتي نفّذها مع الدكتور طوق، والتي من المُتوقّع أن تُحدِث ثورة طبيّة في العالم؟ وما علاقتها بتشخيص التشوّهات الجلدية وأمراض الجلد السرطانية؟كما تستضيف الحلقة أيضا كل من الطبيبين في الأمراض الجلدية في الجامعة الأميركية الدكتورة جيهان أبو رحال والدكتور مازن قربان، حيث سيقدّمان إثباتات طبية على فعالية هذه الآلة وتطويرها من خلال استخدامها سريرياً أكان في العيادات أو خلال العمليات الجراحية.وفي الحلقة، إطلالة خاصة للفنان سعد رمضان. فماذا قال عن الأدمغة اللبنانية المُبدعة؟ وبماذا سيُفاجئ جيل الشباب؟يتخلّل الحلقة أيضاً المسابقة الأسبوعية في المعلومات العامة حول موضوع الأجهزة اللاسلكية بين فريقين من طلاب كلية الهندسة في الجامعة الأميركية، على أن يفوز الفريق الرابح بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية، إضافة لربح مالي يقدّمه البرنامج للفريق الذي لم يحالفه الحظ، الى جانب سؤال الأسبوع المُوجّه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للـ"LBCI"، ضمن أجواء تفاعليّة تجمع بين الربح والترفيه والثقافة والمعلومات العامة."The Researcher" فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، ويُعرض كل جمعة الساعة 10.00 مساءً على الـ"LBCI"، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة من إنستغرام وفايسبوك وغيرها.