مسنة تتحدى المجتمع وتبحث عن "عريس": أنا بحاجة إلى الحب (فيديو)

أخبرت السيدة آستر الإعلامي مالك مكتبي أنها مستعدة لخوض قصة حب جديدة مع شريك جديد.

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LBCI News Lebanon

"ساعات ساعات، أحب عمري واعشق الحياة"، بهذه الكلمات افتتحت سيدة مسنة تدعى آستر حلقة "أحمر بالخط العريض" الأربعاء، مستعينةً بأغنية النجمة الراحلة صباح، الّتي لطالما اعتبرتها قدوةً لها.

وفي سياق الحلقة عبر الـLBCI، قد أخبرت السيدة آستر الإعلامي مالك مكتبي أنها تتمتع بروحٍ شابة وأنها مستعدة لخوض قصة حب جديدة مع شريك جديد، غير مبالية لسنها أو لنظرة المجتمع نحوها.

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وأوضحت آستر أنها لم تتزوج عن حبّ عندما كانت في الـ16 من عمرها، وأنها "بحاجة حالياً إلى الحبّ وحبيب ليحافظ على ما تبقى من حياتها".

وتخيّلت آستر مع مالك مكتبي يوم زفافها، مقدمةً وصفاً واضحاً "للعريس"، وقالت: "أريد رجلاً يتمتع بشعر أشقر، وجاذبية طبيعية وأن يكون شاباً وليس مسناً".